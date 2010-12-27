Експерт вважає, що ФДМУ лукавить: МАУ можна продати на відкритому конкурсі

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО намагається ввести громадськість в оману, коментуючи ситуацію з приватизацією держпакета акцій компанії "Міжнародні авіалінії України", вважає аналітик Центру досліджень корпоративних відносин Дмитро ДЕШИН.

У коментарі УНІАН Д.ДЕШИН зазначив: «На прес-конференції, що відбулася 21 грудня, керівнику Фонду держмайна було поставлено запитання - чому ФДМУ не перешкодив внесенню до нового Статуту авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) пункту про переважне право акціонерів на викуп акцій, що суперечить державним інтересам? У відповідь О.РЯБЧЕНКО заявив, що для цього потрібно було, щоб окрім Фонду цю пропозицію підтримав ще один акціонер МАУ. З юридичної точки зору це не відповідає нормам чинного корпоративного законодавства України. Чи варто сумніватися в тому, що це чудово відомо й самому О.РЯБЧЕНКУ».

Експерт нагадав, що у відповідь на зауваження журналістів про те, що подібна новела - про солідарне голосування не менше двох акціонерів - не міститься ні в старому Законі «Про господарські товариства», ні в новому Законі «Про акціонерні товариства», і, отже, навіть якщо вона є в Статуті МАУ, то є незначною, О.РЯБЧЕНКО відповів: «Звичайно ж, закон у даному випадку не повинен працювати. У законі взагалі можна написати все, що завгодно».

Аналітик Центру досліджень корпоративних відносин здивований зневажливим ставленням державного чиновника високого рангу до вітчизняного законодавства. «Складно повірити в те, що керівник Фонду дійсно не знайомий із нормами чинного законодавства. Мабуть, вищенаведені висловлювання робляться керівником Фонду з метою маніпулювання громадською думкою. Таким чином він, швидше за все, прикриває свої лобістські зусилля з проведення закритого адресного продажу держпакета акцій МАУ», - вважає Д.ДЕШИН.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада ц.р. голова Фонду держмайна О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив: ФДМУ вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ має становити не менше 250 млн. грн.

Як повідомляє газета «Экономические известия», О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції назвав також найбільш вірогідного покупця держпакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»: державна частка в ній може бути продана екс-гендиректору «АероСвіту» Арону МАЙБЕРГУ.

Авіакомпанія «Дніпроавіа» висловила намір придбати держпакет за 516 млн. грн.

Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (WINDROSE) заявила про намір заплатити 492 млн. 900 тис. грн. за держпакет МАУ.

Компанії просять ФДМУ провести приватизацію МАУ шляхом продажу на конкурсі з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.