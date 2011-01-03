Чоловік загинув під колесами вагона метро в Москві
10:28, 03 січня 2011Разное
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Рух зупинявся на 12 хвилин
Чоловік загинув, впавши на рейки кільцевої лінії московського метро, повідомив РІА “Новости” співрозмовник в правоохоронних органах російської столиці.
"Інцидент стався близько 9.30 на станції Комсомольська-кільцева столичної підземки. Чоловік впав на рейки перед поїздом, що наближався, і загинув від одержаних травм", - сказав співбесідник агентства.
Він уточнив, що рух потягів через це затримувався на 12 хвилин, а "нині повністю відновлений".
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