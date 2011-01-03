На виклик до вагітної жінки замість медиків прибули пожежні

На Волині на виклик до вагітної жінки через снігові замети замість медиків прибули пожежні. Автомобілем підвищеної прохідності вони доставили породіллю на автотрасу обласного значення, де її чекала швидка допомога.

Як сьогодні розповіли УНІАН у Центрі пропаганди УМНС у Волинській області, у зв’язку зі складними погодними умовами та через велику кількість снігу на дорогах районного сполучення, автомобіль швидкої допомоги не міг дістатися в с. Жабче на допомогу жінці, в якої розпочалися пологи. Односельці власними автомобілями також не змогли вивезти породіллю назустріч лікарям через снігові замети.

На виклик виїхала чергова варта на пожежному автомобілі підвищеної прохідності ЗіЛ-131 місцевої пожежної команди смт Сенкевичівка. Подолавши понад 13 кілометрів, рятувальники благополучно доправили породіллю через снігові замети на автотрасу обласного значення до с. Шклінь, де на неї вже чекав автомобіль швидкої допомоги з Горохівської центральної районної лікарні. А вже за кілька годин жінка народила дівчинку.