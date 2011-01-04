Міськрада просить заборонити азартні ігри в інтернет-клубах

Депутати Чернівецької міської ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням внести зміни до законодавства, які б унеможливили організацію та проведення азартних ігор у закладах з надання комп’ютерних та Інтернет-послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму зверненні депутати звертають увагу керівництва держави на те, що чинне законодавство не відносить власників або орендарів (користувачів) закладів з надання комп’ютерних послуг, Інтернет-клубів, Інтернет-кафе, які надають доступ до сайтів мережі Інтернет, де проводяться азартні ігри, до організаторів азартних ігор, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

«Така законодавчо неврегульована діяльність суб’єктів господарювання не дає можливості правоохоронним і податковим органам забезпечувати належний контроль за функціонуванням цих закладів, фіксувати факти порушень для притягнення суб’єктів до відповідальності», - йдеться у зверненні депутатів Чернівецької міськради.