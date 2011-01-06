Інтерв'ю Тимошенко: «Звери алчные, пиявицы ненасытные...»

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух. Отьемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно».

Олександр Радіщев

Минув всього якийсь рік після президентських виборів - і обличчя Тимошенко в телевізорі здатне викликати радість. Це ж як повинна була потоптатися по нас влада, щоб ми при повному розумі і тверезій пам`яті раділи інтерв`ю з Тимошенко (воно вийшло на 5-му каналі) і були вдячні телеведучому, який її не перебиває...

Самому інтерв`ю передувала коротка аналітична приманка на тему опозиції, і Тимошенко зокрема. Окрім іншого, автор зазначив, що екс-президент Віктор Ющенко мовчить з приводу арештів опозиції, «чи то, щоб залишитися в полі опозиції самому, без Тимошенко, чи то, щоб не повторити її долі». Цікаво, що піарник Сергій Гайдай, який працював на екс-президента, тут же в коментарі сказав, що в особі Тимошенко він опозиції не бачить, є одна правляча група і друга, яка хоче стати правлячою групою. Цікаво, він і далі піар-консультує нашого колишнього? Чи він, і справді, думає, що між Тимошенко і Януковичем немає різниці? Піар – усе, громадянська позиція – нічого... У цьому плані я більше поважаю Порошенка, власника 5 каналу, колишнього непримиренного опонента лідера БЮТ, який, однак, не заборонив її присутності в ефірі.

Мені здається, що зараз, через рік, все дуже чітко кристалізувалося, все стало зрозумілим. Після вибуху будинку в Євпаторії в 2008 році Тимошенко і Ющенко їхали туди в одній машині. Здавалося б, після Харківських угод і всього іншого час знову сісти в одну машину. Куди там. Вони не сідають. Кажуть, що Ющенко не вилазить зі Швейцарії. Там добре, там Цуг. Втім, може й не в Швейцарії. Яка різниця де, якщо не зі своїм народом, не зі своєю нацією, як він любив говорити.

Повернімося до лідера «Батьківщини», яка справно ходить на допити в ГПУ і в перерві між допитами дала інтерв`ю 5 каналу. Вона приймала журналіста в своєму кабінеті (принаймні, в приміщенні, схожому на її кабінет). Зелені іграшки на святковій ялинці, напевно, мали на меті подарувати надію.

Якщо говорити про основні месиджі виступу Тимошенко... Знайдено визначення нової влади, яке, судячи з усього, вона застосовуватиме і зараз і на подальших виборах, - «мафія». Цим словом користувалася, коли розповідала про парламентські бої.

Мафією вона називала владу, коли говорила про затримання Луценкі і Корнійчука. «По-вашому, це збіг, що арештовано лідерів двох опозиційних парламентських партій?! Одного з них арештували в той момент, коли гуляв з собакою. Другого - відразу після того, як дружина народила.. Це випадково? Подивіться, що роблять з Діденком, у якого четверо дітей... Що це ще, якщо не залякування опозиції силовими структурами?». Звичайної для такої ситуації репліки-заперечення телеведучий не сказав, оскільки заперечити було нічого.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що Віктор Янукович після підписання Харківських угод обіцяв стабільність тарифів на житлово-комунальні послуги і газ, а під час президентської виборчої кампанії - підвищення рівня пенсій і податкові канікули для малого і середнього бізнесу. «Чого варті ці слова (Януковича)? Нуль на виході», - резюмувала вона. А коли ведучий заперечив, що цього вимагав МВФ, що почалися реформи, відмітивши їй, що і ви б теж на його місці підняли тарифи, то вона відразу парирувала: я не піднімала тарифи на своєму посту.

– Але ж ви готувалися до виборів, тому не піднімали, – заперечив журналіст.

– Я не піднімала тарифи і в 2008 році. Просто, якщо не витрачати гроші на РосУкрЕнерго, то на все б вистачило, – відзначила Тимошенко.

Далі Тимошенко повторила, що з моменту приходу до влади Януковича з країни вивели 24 млрд. дол., пригадала, що майже удвічі збільшився кошторис на будівництво «Олімпійського» і звинуватила Тігіпка (якого раніше бачила своїм майбутнім партнером) в несплаті податків за проданий банк «ТАС». «Ми не піднімали тарифи, тому що у нас не було всіх цих витрат», – вгвинтила Тимошенко.

Загалом, цю лінію інтерв`ю можна передати фразою Радіщева: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух..."

Лідер Батькивщини оприлюднила і свої плани. Її політсила братиме участь у парламентських виборах. І краще, щоб вони відбулися в 2011 році. «І не треба боятися мафії, нас 46 мільйонів», – нагадала вона.

Я подумала, що якщо на початку програми Тимошенко вперше дорікала тому виборцеві, який рік тому заколисав себе противсіхами і неучастю у виборах, допомагаючи тим самим перемозі Януковича, то останньою фразою вона автоматично порахувала своїми і виборців Януковича. Швидше за все, небезпідставно.

Маша Міщенко