Робітник запалив, коли зливав паливо з вантажівки

У Вінниці внаслідок вибуху паливного бака вантажівки травмовано 22-річного чоловіка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Подія сталась на території одного з приватних підприємств обласного центру через необережність робітників, що ремонтували автомобіль FAW.

За попередніми даними, видаляючи з паливного бака рештки дизпального з льодом та водою, чоловік запалив цигарку та викинув сірник, який випадково потрапив на вилиту горючу суміш.

Стався вибух з подальшим розривом паливного баку, в результаті якого і травмовано 22-річного чоловіка. Постраждалого з ушкодженнями та опіками госпіталізовано до обласної лікарні.

Подробиці пригоди нині з’ясовують правоохоронці.