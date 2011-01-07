Роздрібна ціна на бензин і дизпальне підвищилася

Середня роздрібна ціна на бензин і дизельне пальне з початку року в Україні підвищилася на 5-8%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на дані Держінспекції контролю за цінами.

Так, ціна за літр бензину марки А-95 на 5 січня 2011 р., порівняно з 31 грудня 2010 р., зросла з 8,11 до 8,15 грн., тобто на 0,5%, А-76 – із 7,34 до 7,39 грн. – на 0,7%, дизпальне – з 7,52 до 7,58 грн./літр, тобто на 0,8%.