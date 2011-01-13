Танкер із сірчаною кислотою перекинувся догори кілем

На ділянці Рейну поблизу міста Санкт-Горс-Гаузена (Sankt Goarshausen) неподалік знаменитої скелі Лорелєї перекинувся танкер з сірчаною кислотою. Інцидент стався сьогодні рано вранці, повідомляє агентство AFP. Судно перевозило 2400 тонн сірчаної кислоти.

Представник поліції заявив, що витік кислоти поки не стався, хоча судно перебуває на плаву вгору кілем.

За даними агентства dpa, двох членів екіпажу врятовано, пошуки ще двох тривають. У операції бере участь вертоліт, устаткований інфрачервоною камерою для пошуку людей. Причини аварії невідомі.

Танкер, що належить німецькій компанії, виходив з Людвігсгафена до Антверпена. Річкове сполучення на ділянці Рейну між Бінгеном і Бад-Зальцигом, де сталася аварія, тимчасово перекрите.