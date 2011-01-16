Робітник загинув, впавши з даху п'ятиповерхівки, коли прибираючи сніг

20:08, 16 січня 2011
Разное
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Трагедія в Петербурзі

Робітник, що зчищав сніг з даху в Петербурзі, зірвався і загинув, повідомила РІА "Новости" представник прес-служби районної адміністрації.

За її словами, загиблий чоловік - вихідець з Узбекистану - мав реєстрацію в Петербурзі, але в нього не було дозволу роботу. "В неділю вдень робітник, який зчищав з даху сніг і кригу, впав з п`ятиповерхового будинку і загинув", - сказала представник прес-служби.

Планове очищення даху, з якого зірвався робітник, було заплановане на 25 січня. Але прибирання вирішили провести раніше з огляду на скрижаніння, зазначила співрозмовниця агентства. За її словами, за прибирання цього будинку відповідає  приватна компанія, але очищенням даху займалися працівники залученої підрядної організації.

 

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