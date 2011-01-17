Під час паніки в нічному клубі на смерть задавили трьох жінок

У нічному клубі угорської столиці в тисняві загинули три жінки. Поліція вже заарештувала п`ятьох осіб, включаючи організаторів вечірки, де стався трагічний інцидент, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як кажуть представники місцевої поліції, обставини за яких загинули троє відвідувачів клубу West-Balkan, розташованого в центрі міста, поки не з`ясовані. Імовірно, натовп людей у клубі охопила паніка, що й призвело до смертельної тисняви.

З`ясувалося, що дискотека проводилася з порушеннями. Зокрема, триповерховий клуб був сильно переповнений: замість 300 чоловік в клубі було більше 2,5 тисяч.

Як повідомила на своєму сайті компанія-організатор дискотеки - Night Noise Life, всього на вечірку був проданий 2 тис. 881 квиток. Проте, за заявою міністра внутрішніх справ країни Шандора Пінтера, ця цифра майже вдвічі більша.