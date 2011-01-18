Начальник райвідділу МНС влаштував ДТП, у якому сам і загинув
БМВ врізався в ЗАЗ-ДЕУ
У Вінницькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Жмеринського райвідділу Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор Філінович.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
ДТП сталося 17 січня на автодорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський. Водій автомобіля «БМВ-730», І.Філінович, рухаючись у напрямку Вінниці, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і за невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з зустрічним автомобілем «ЗАЗ-ДЕУ».
Внаслідок ДТП 39-річний І.Філінович загинув на місці пригоди.
Водій автомобіля ЗАЗ (27-річний вінничанин) отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Жмеринської центральної районної лікарні.
За фактом автопригоди проводиться розслідування.