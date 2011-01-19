Міністр: водії "жигулів" не повинні залишитися без бензину

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір запропонувати Державному комітету з питань технічного регулювання і споживацької політики ввести стандарти пального Євро-5 з 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства енергетики і вугільної промисловості Костянтин БОРОДІН на прес-конференції в Києві.

"Ми пропонуватимемо Держспоживстандарту запровадити стандарт Євро-5 з 1 січня 2012 року, але при цьому не позбавлятимемо легітимності стандарти Євро-3 і Євро-4", - сказав К.БОРОДІН.

За його словами, на сьогодні в Україні пальним стандарту Євро-4 користуються менше 5% машин. Але цей стандарт виключає випуск бензину А-80, на який у роздрібному продажу припадає 10-12%. "Ці стандарти (Євро-4 і Євро-5) викреслюють 12% людей, які їздять на "жигулях", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року українські НПЗ повинні перейти на стандарти виробництва нафтопродуктів Євро-4 і Євро-5.

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск євробензинів заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Водночас Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» заявив про неготовність до переходу на стандарт якості нафтопродуктів Євро-4 аж до 2012 року.

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживацької політики продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідає вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року.