У зіткненні з автобусом загинув 15-річний водій мопеда

У Севастополі в результаті зіткнення з автобусом загинув 15-річний водій мопеда.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в місті Севастополі, ДТП сталося вчора о 23.20, за участю 32-річного водія автобуса Volkswagen і 15-річного водія мопеда «Ямаха».

На місце події прибули співробітники ДАІ, слідчо-оперативна група, керівництво УМВС. У результаті проведеної перевірки, зі свідчень очевидців аварії встановлено, що підліток, не переконавшись в безпеці маневру, почав здійснювати розворот у зворотному напрямі, не пропустивши стрічний автомобіль. В результаті ДТП неповнолітній водій мопеда від одержаних травм помер на місці події. За даним фактом порушено кримінальну справу.