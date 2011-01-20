Водії маршруток вимагають підвищити ціну проїзду до 2,5 грн.

У Кременчуку (Полтавська обл.) водії маршрутних таксі мають намір страйкувати, вимагаючи підвищення вартості проїзду. Про це журналістам повідомив представник перевізників.

За його словами, перевізники вимагають від мерії узгодити нові тарифи на рівні 2 грн. 50 коп. за одну поїздку, замість діючого вже більш як три роки тарифу - 1 грн. 75 коп.

"Якщо тариф нам не узгодять, то ми самостійно підвищуватимемо ціни. Ми маємо на це право - подивіться, як змінилися ціни на бензин, а це лише один з чинників", - говорить представник перевізників.

Свою акцію перевізники готують на 21 січня. Наразі на ім`я міського голови Кременчука Олега БАБАЄВА перевізники направили листа-попередження, але поки що не одержали на нього відповіді.