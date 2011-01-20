Гузар презентує «Дорогу до Бога»

У суботу, 22 січня, о 15.30 неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви в Києві, у приміщенні Міжнародного виставкового центру (Броварський пр-т, 15) глава УГКЦ Блаженніший Любомир (ГУЗАР) презентує свою третю аудіокнигу трилогії «Три дороги» під назвою «Дорога до Бога».

Про це УНІАН повідомив очільник департаменту інформації УГКЦ отець Ігор ЯЦІВ.

І.ЯЦІВ повідомив, що всі присутні на презентації представники ЗМІ отримають у дарунок аудіокнигу Блаженнішого ЛЮБОМИРА «Дорога до Бога» і підготовлену до 10-річчя Патріаршого служіння глави УГКЦ збірку цитат Блаженнішого ЛЮБОМИРА «Бути людиною».

Дисидент Євген СВЕРСТЮК у передмові до книги зазначає, що Блаженнішому ЛЮБОМИРУ поставлено «такі, сказати б, світські запитання, і він їх приймає так спокійно, наче сам собі ставить. Але що особливо важливо – це те, що ті відповіді не заздалегідь приготовані. Ми вслухаємося у них і стаємо співучасниками розв’язування задачі, що стоїть перед усіма нами».

Випуск третьої аудіокниги Блаженнішого ЛЮБОМИРА здійснила львівська мультимедійна студія «Свічадо». Як і попередні видання цієї серії, «Дорога до Бога» складається з двох дисків і укладена у формі інтерв’ю. Цього разу розмову з Першоієрархом греко-католиків веде відома українська журналістка, редактор відділу «Церква» тижневика «Дзеркало тижня. Україна» Катерина ЩОТКІНА.

Нова аудіокнига завершує першу звукову трилогію Предстоятеля УГКЦ. Перша аудіокнига Блаженнішого ЛЮБОМИРА під назвою «Дорога до себе» побачила світ у січні 2009 року. Свою другу аудіокнигу під назвою «Дорога до ближнього» глава Української Греко-Католицької Церкви презентував у квітні минулого року.