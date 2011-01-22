ТО автомобілів пропонується передати бізнесу

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва пропонує передати від ДАІ бізнесовим структурам процедури техогляду автотранспорту.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Держкомпідприємництва направив до Кабінету міністрів відповідний законопроект.

Проектом закону передбачається, що технічний стан автотранспорту перевірятимуть діагностичні станції, які пройшли атестацію.

Дані про проведення перевірки станція надсилає до МВС в електронному вигляді не пізніше наступного дня після її проведення. Плата за проходження перевірки регулюватиметься урядом.

Вся процедура техогляду, згідно із законопроектом, повинна зніматися на фото і відео, а інформація зберігатися не менше трьох років.