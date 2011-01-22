В ГУАМ почали реалізацію домовленостей України і Японії

В Організації за демократію й економічний розвиток – ГУАМ почали практичну реалізацію домовленостей України і Японії у сфері туризму.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві відбулося чергове засідання Робочої групи Організації з питань туризму.

У заході взяли участь представники органів державної влади, відповідальних за туристичну діяльність, туристичних адміністрацій, агентств, а також дипломати Посольства Японії в Україні.

Учасники засідання вітали ухвалення Спільної заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Японії Наото КАНА щодо українсько-японського глобального партнерства, в якому серед широкого спектру політичних, економічних і гуманітарних питань відмічена важлива роль співпраці України і Японії у форматі ГУАМ. У зв`язку з цим сторони висловили впевненість, що така взаємодія сприятиме активізації співпраці, зокрема, у сфері туризму.

Учасники засідання також погодили зміст презентації спільного туристичного продукту, який буде представлено під час семінару, організованого Японським агентством міжнародної співпраці для ГУАМ у сфері туризму. Цей захід пройде 13-26 лютого в Токіо.

Сторони також домовилися взяти участь спільним стендом ГУАМ у роботі чергової виставки JATA World Travel Fair 2011 у вересні 2011 року в Токіо, повідомили в Секретаріаті Організації.