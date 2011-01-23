У ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло 5 людей

10:39, 23 січня 2011
Разное
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З них троє підлітків

Вчора о 20.55 біля с. Зубра Пустомитівського району Львівської області на автошляху Київ - Чоп сталося зіткнення легкового автомобіля Skoda з вантажним автомобілем МАN.

Внаслідок ДТП у легковому автомобілі загинули 5 осіб (з них троє підлітків), а водія вантажівки госпіталізовано, повідомляє прес-служба МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

Всього за добу на території України було зареєстровано 52 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 13 осіб та 55 – травмовано.

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