У ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло 5 людей
10:39, 23 січня 2011Разное
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З них троє підлітків
Вчора о 20.55 біля с. Зубра Пустомитівського району Львівської області на автошляху Київ - Чоп сталося зіткнення легкового автомобіля Skoda з вантажним автомобілем МАN.
Внаслідок ДТП у легковому автомобілі загинули 5 осіб (з них троє підлітків), а водія вантажівки госпіталізовано, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.
Всього за добу на території України було зареєстровано 52 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 13 осіб та 55 – травмовано.
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