ФІФА вимагає від ФФУ не змінювати своє керівництво

Міжнародна федерація футболу вимагає від Федерації футболу України не змінювати своє керівництво до закінчення строку його повноважень у 2012 році.

Про це йдеться в офіційному листі Генерального секретаря ФІФА Жерома ВАЛЬКЕ на адресу Генерального секретаря ФФУ Олександра БАНДУРКА, який опубліковано на сайті української федерації.

У ФІФА кажуть, що посилаються на лист від 11 січня 2011 року від першого віце-президента ФФУ Сергія СТОРОЖЕНКА, який інформує про вимогу 38 колективних членів Федерації футболу України скликати позачергову генеральну асамблею з головним питанням порядку денного про висловлення вотуму недовіри президенту ФФУ. “У цьому зв’язку ми отримали очевидні докази того, що деякі з цих членів прийняли рішення вимагати скликання такої позачергової генеральної асамблеї внаслідок того, що на їх делегатів було здійснено сильний тиск з боку урядових представників та інших осіб, сторонніх по відношенню до ФФУ. Окрім того, деякі засідання членів було проведено не у відповідності до правил та регламентних документів ФФУ”, – йдеться у листі ФІФА.

В організації констатують, що цей процес почався під час ХІІ Конгресу ФФУ 15 грудня 2010 року, присутня на якому делегація ФІФА/УЄФА стала свідком спроби порушення статуту ФФУ, зміни порядку денного конгресу та включення питання про відставку діючого керівництва ФФУ, вчиненої в процедурно незаконний спосіб. Внаслідок цих подій ФІФА прийняла рішення про ретельний моніторинг ситуації та зібрала матеріали, що документують втручання представників державної влади у діяльність членів ФФУ (тобто регіональних федерацій, асоціацій). Таких висновків ФІФА дійшла на підставі прямої інформації з незалежних джерел, засобів масової інформації та від учасників подій.

“У цьому зв’язку ми хотіли б нагадати вам, що згідно з ст.13 пар.1 (d) Статуту ФІФА, члени ФІФА зобов’язані забезпечувати дотримання їхніми власними членами вимог Статутів, регламентних документів, директив та рішень органів ФІФА. Особливо слід наголосити, що відповідно до ст.13 пар 1 (g) та ст.17 Статуту ФІФА, члени ФІФА повинні керувати своїми справами незалежно та без поза будь-яким впливом з боку будь-яких третіх осіб. ФФУ як асоціація-член ФІФА зобов’язана забезпечити незалежність своїх членів від урядового втручання у футбольне демократичне самоврядування. У даному процесі цього не було дотримано, і ФІФА встановила, що вимога скликання позачергової генеральної асамблеї була висунута внаслідок втручання з боку урядових та інших кіл”, – заявляють у міжнародній федерації.

Крім того, ФІФА вважає, що наявні очевидні ознаки того, що з урахуванням нинішнього контексту втручання не припиниться. Зважаючи на це, ФІФА вимагає, щоб ФФУ забезпечила незмінність свого діючого Виконавчого комітету до закінчення терміну його законних повноважень у 2012 р. ФІФА не визнаватиме жодного іншого керівництва, яке з’явилося б в результаті процесу, спотвореного втручанням.

“Більш того, ми вимагаємо від ФФУ: 1) підтвердити, що члени ФФУ припинили будь-яку діяльність, спрямовану на організацію виборів до закінчення строку повноважень керівництва ФФУ у 2012 р.; і, у зв`язку із цим, 2) надати підтвердження від уповноважених керівних органів членів ФФУ того, що вони виконуватимуть цю вимогу. У випадку невиконання вищевикладених вимог до 4 лютого 2011 року, ми передамо справу до Надзвичайного Комітету ФІФА з вимогою застосування відповідних санкцій згідно зі ст.14 Статуту ФІФА (призупинення). Ми хотіли б підкреслити прямі наслідки, які може мати призупинення [членства] для майбутнього українського футболу. Серед іншого це буде означати, що жодна з українських команд будь-якого виду (у тому числі клуби) не зможуть мати жодних спортивних контактів з членами ФІФА (див ст.14 пар.3 Статуту ФІФА)”, – йдеться у листі ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року мав відбутися черговий Конгрес Федерації футболу України, однак більшість його делегатів відмовилися затвердити порядок денний цього засідання, і конгрес фактично не відбувся. Тоді ж деякі делегати вимагали внести до порядку денного питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ, однак сам Г.СУРКІС відмовився поставити це питання на голосування. Він зазначив, що така вимога є незаконною, оскільки всі пропозиції до порядку денного чергового Конгресу ФФУ мають бути внесені не пізніше, ніж за два місяці до його проведення.

В середині січня перший віце-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявив, що три чверті регіональних футбольних організацій, які є колективними членами Федерації футболу України, виступають за проведення позачергового Конгресу ФФУ. За його словами, 38 регіональних футбольних організацій виступають за скликання позачергового Конгресу ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО додав, що це становить навіть не необхідних 2/3, а ¾ усіх організацій, що є колективними членами ФФУ. Також віце-президент ФФУ зазначив, що більшість з цих 38 організацій виступають за внесення до порядку денного позачергового Конгресу питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ.