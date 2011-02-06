Водій загинув, врізавшись у КамАЗ, котрим ДАІ перекрила дорогу

Вчора у Миколаєві нетверезий водій автомобіля "Форд Транзит" під час спроби втекти від переслідування автопатрулем ДАІ скоїв зіткнення із причепом вантажівки і від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 5 лютого близько 18-ї години водій автомобіля «Форд Транзит», рухаючись в районі перехресть вулиць Херсонське Шосе та Інгульська, скоїв зіткнення з автомобілем "Таврія", травмувавши її пасажира, після чого продовжив рух далі. Свідком зіткнення двох автомобілів випадково стає й один із працівників місцевої ДАІ, який проїжджав неподалік аварії на власному авто. Оцінивши ситуацію, правоохоронець попередив про це своїх колег і почав переслідування порушника.

На 119 км дороги «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» автопатруль Коблевської роти ДПС намагався зупинити автомобіль порушника. Проте водій на це не відреагував. Більше того, під час переслідування порушник намагався скинути автомобіль ДАІ з проїжджої частини. Щоб зупинити небезпечного водія, було прийнято рішення перегородити дорогу Камазом із напівпричепом. Крім того, за 300 метрів до зазначеної ділянки з метою ще однієї спроби блокування руху автомобіля-порушника інспектори ДАІ додатково виставляють й патрульний автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Натомість водій автомобіля «Форд Транзит», не реагуючи на вимогу зупинитися та не зменшуючи швидкість, об’їжджає міліцейське авто, продовжує рух та здійснює зіткнення з напівпричепом Камазу. Від отриманих травм водій загинув на місці.

Наразі судово-медична експертиза встановила, що 41-річний водій автомобіля «Форд Транзит» був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За даним фактом прокуратурою Миколаївщини проводиться перевірка.