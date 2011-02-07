Понад 20% викрадень автотранспорту скоюють неповнолітні

На Хмельниччині за 2010 рік до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами притягнуто 77 осіб, з яких 19 осіб віком до 18 років та 24 особи віком від 18 до 25 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, злочини здійснювали особи, які не мають водійського посвідчення, не володіють необхідними навичками керування автомобілем та взагалі не знайомі з технічними особливостями транспортних засобів. Часто крадії авто перебували у стані алкогольного сп`яніння (від 70 до 80% винних скоюють заволодіння в нетверезому стані).

“Понад 20% викрадень автотранспорту, причому здебільшого з тяжкими наслідками, скоюється неповнолітніми, внаслідок чого цей злочин набуває ще більшої суспільної небезпеки”, - наголосили у відділі зв’язків з громадськістю.