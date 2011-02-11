П’ятеро українців потрапили в ДТП у Польщі

За повідомленням Генерального консульства України в Любліні, 10 лютого в місцевості Команьчи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п’ятьох громадян України, внаслідок якої троє з них отримали тілесні ушкодження середнього ступеню.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, за інформацією консульської установи, травмовані громадяни України доставлені до лікарень м.Санок та м.Бжозовє, де їм надано необхідну медичну допомогу. Інші двоє українців доставлені до місцевого готелю.

Як повідомляє консульство, наразі польською поліцією здійснюються слідчі дії; за результатами розслідування детальна інформація щодо ДТП буде передана до Генконсульства, у якого справа перебуває на контролі.