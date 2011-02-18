Влада Криму хоче зігнати "Бізона" з Ластівчиного гнізда

Віце-прем`єр Ради міністрів Криму - міністр економічного розвитку та торгівлі Катерина ЮРЧЕНКО доручила Міністерству культури автономії спільно з Республіканським комітетом із охорони культурної спадщини до 20 березня розробити концепцію розвитку замку "Ластівчине гніздо" - одного із символів регіону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

"Після того, як концепція буде затверджена, ми виступимо з пропозицією до Верховної Ради Криму про передачу об`єкту в управління Ради міністрів автономії, оскільки місцеві органи самоврядування неефективно й недоцільно використовують цей пам`ятник культури. Ганьба, яка відбувається на території «Ластівчиного гнізда», однозначно буде нами припинена - законними способами й методами", - сказала К.ЮРЧЕНКО.

Вона вважає обурливим безконтрольне стягнення грошей за прохід до «Ластівчиного гнізда» з туристів і жителів кримського півострова.

За даними Радміну, плату за прохід до пам`ятника стягують представники товариства з обмеженою відповідальністю "Бізон".

Гаспринська селищна рада і "Бізон" уклали договір про спільну діяльність у 1996 році, підписанти повинні були вести спільну діяльність із ремонту, реконструкції, ефективної експлуатації пішохідної стежки.

"З 1996 року до цього часу "Бізон" жодного разу не відзвітував про результати господарсько-фінансової діяльності. А також без узгодження із Гаспринською селищною радою збільшив вартість квитків із 1 до 5 грн., а в літній період 2010 року - до 25 грн. із людини", - повідомив провідний фахівець-юрист селищної ради Гаспри Сергій СТЕПАНЕНКО.

За словами К.ЮРЧЕНКО, Радмін Криму звернеться до прокуратури з приводу ситуації, що склалася на стежці й майданчику навколо "Ластівчиного гнізда" для того, щоб до початку курортного сезону навести порядок на цьому об`єкті.