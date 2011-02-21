Міжнародні права, видані до 29 березня, будуть дійсні ще три роки

Міжнародні права, видані в країнах-учасницях Конвенції про дорожній рух від 1968 року, які не мають дати закінчення терміну дії, вважатимуться дійсними ще три роки.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявив представник Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) Роберт НОВАК.

«Власник міжнародних водійських прав (виданих, наприклад, сьогодні в Україні без зазначення дати закінчення терміну дії за українськими правилами, що застосовуються до 29 березня 2011 року) може користуватися міжнародними водійськими правами ще три роки», - сказав представник ЄЕК ООН.

«Через три роки, якщо він звернеться, йому повинні видати міжнародні водійські права «нового зразка», терміном дії до трьох років», - додав він.

Р.НОВАК зазначив, що, згідно з конвенцією, починаючи з 29 березня 2011 року, всі нові міжнародні права, які видаватимуться в Україні та в інших країнах-учасницях конвенції, повинні мати термін дії не більше трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляв, що всі українці, які бажають поїхати за кордон після 30 березня цього року, повинні міняти права.

Довідка УНІАН. Конвенція про дорожній рух була підготовлена й відкрита для підписання у Відні в 1968 році під час Конференції ООН.

На сьогодні 70 країн світу вважаються сторонами конвенції.