Росія вчергове атакувала енергетику України: жителі семи областей без світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах запровадять погодинні відключення світла обсягом до 2.5 черг.

Внаслідок російських обстрілів по об’єктам генерації та електромережам без світла залишилися споживачі у семи областях України. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Протягом доби ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок – на ранок є знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях", - повідомив Некрасов.

Він наголосив, що енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання якомога більшій кількості споживачів.

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Крім того, в "Укренерго" зазначили, що для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів. Це орієнтовно становить 10 годин на добу.

Актуальна інформація про графіки відключень і зміни в електропостачанні доступна на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах.

Енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію. Також варто обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Як писав УНІАН, Росія не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру України. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомляв, що минулого тижня ворог 126 разів атакував енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період було зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що лише третина критично-важливого обладнання енергетики в Україні захищені від російських обстрілів.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомляв, що певні міста на заході України можуть виявитися менш підготовленими до зимових атак на енергетичну інфраструктуру, ніж деякі східні та південні регіони.

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