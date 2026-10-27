Майже як із салону, але в рази дешевше: ТОП-10 свіжопригнаних авто віком до п’яти років

Найбільшу частку у цьому сегменті становили бензинові авто.

У січні–вересні 2026 року українці купили 46,5 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Загалом упродовж січня–вересня українці ввезли 176,3 тис. вживаних легковиків. Отже, 26% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років стали бензинові автомобілі, які охопили 46% ринку. Далі йдуть електромобілі з часткою 29%, гібридні авто (19%), дизельні (5%) і автомобілі з ГБО (1%).

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Особливою популярністю в українців традиційно користуються кросовери, які посіли три перших місця. Серед моделей у цьому сегменті впевнено домінує Tesla Model Y, а загалом у десятці лідерів представлено одразу дві моделі Tesla.

ТОП-10 авто віком до п’яти років:

1. Tesla Model Y – 2813 од.;

2. Nissan Rogue – 2218 од.;

3. Volkswagen Tiguan – 1957 од.;

4. Tesla Model 3 – 1942 од.;

5. Mazda CX-5 – 1848 од.;

6. Ford Escape – 1367 од.;

7. Audi Q5 – 1207 од.;

8. Kia Niro – 998 од.;

9. Hyundai Ioniq 5 – 842 од.; 1

0. Jeep Compass – 794 од.

Український авторинок – інші новини

Раніше УНІАН писав, що у січні–вересні 2026 року українці придбали 9184 легкові автомобілі з Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7251 автомобіль був новим, що на 40% менше, ніж за аналогічний період торік. Ще 1933 одиниці припали на вживані авто, продажі яких скоротилися на 26%.

Повідомлялося також, що бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішими на українському авторинку. У вересні автопарк країни поповнився на 13,1 тис. легковиків із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Серед нових моделей найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson.

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