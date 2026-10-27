У Китаї луснула 'бульбашка' штучного інтелекту: $480 млрд випарувалися з ринку

Аналітики зазначають, що перегрів ринку штучного інтелекту в Китаї виявився значно сильнішим, ніж у США.

У Китаї "бульбашка" у сфері штучного інтелекту вже лопнула, повідомляє Reuters. Акції індексу STAR50, до якого входять лідери ринку нейромереж і напівпровідників, просіли за останні чотири місяці на 40%. Загальна вартість впала на $480 млрд.

Однією з головних причин стали надмірно високі оцінки компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. За даними Goldman Sachs, такі підприємства забезпечували близько 42% сукупної ринкової капіталізації китайських акцій класів A та H, а також 57% торгового обороту. Значна активність приватних інвесторів сприяла зростанню котирувань, але тепер посилює тиск на ринок.

Додатковим сигналом для інвесторів стало зниження індексу CSI 300 на 20% порівняно з червневим максимумом. У результаті багато приватних інвесторів, які купували акції компаній у сфері штучного інтелекту через ажіотаж, втратили гроші. Крім того, компанії, які ще не встигли провести IPO, тепер знижують свої оцінки.

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Особливо сильно постраждали виробники роботів і мікросхем. Наприклад, акції китайської компанії Unitree, що випускає людиноподібних роботів, втратили близько половини вартості з початку торгів у серпні 2026 року. Акції виробників чіпів MetaX Integrated Circuits і Moore Threads Technology, які минулого року під час виходу на біржу продемонстрували стрибок котирувань на 700 і 400% відповідно, з липня подешевшали вдвічі.

"Як і всі інші китайські виробники, компанії, що випускають мікросхеми та обладнання для ШІ, зрештою зіткнуться з ціновою війною. Винятків не буде. Усі бульбашки рано чи пізно лопаються", – заявив керуючий фондом Ван Чжо з Shanghai Zhuozhu Investment Management.

Reuters зазначає, що ці події стали серйозним ударом по планах Пекіна розвивати стабільний фондовий ринок і залучати інвестиції у високотехнологічні галузі.

Нещодавнє дослідження показало, що 95% компаній, які вклали кошти в ШІ, не змогли отримати економічну вигоду від інвестицій. Одна з проблем – складність донавчання готових ШІ-інструментів для бізнес-завдань.

Багато компаній, розчарувавшись у ШІ, почали повертати раніше звільнених співробітників, що свідчить про те, що автоматизація поки що не здатна повністю замінити людей у очікуваному обсязі. Дослідження охопило дані про 2,4 мільйона співробітників у 142 компаніях по всьому світу.

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