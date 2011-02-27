Зломник твіттера повідомив про смерть Людмили Гурченко

У твіттері сайту Life News вдень 27 лютого було розміщено інформацію про смерть народної артистки СРСР Людмили Гурченко. Як заявили Ленті.ру в редакції Life News, це повідомлення було опубліковане зломником мвкроблогу, і воно не відповідає дійсності.

"Сторінка Life News в Твіттері була зламана, і в новинній стрічці була розміщена інформація, яка не має нічого спільного з дійсністю. Хто і з якою метою це зробив - з`ясуємо найближчим часом", - повідомили в редакції.

Раніше інформацію про смерть Гурченко радіостанції "Эхо Москвы" спростував її чоловік Сергій Сенін.