Зломник твіттера повідомив про смерть Людмили Гурченко
22:53, 27 лютого 2011Разное
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Інформацію спростовано
У твіттері сайту Life News вдень 27 лютого було розміщено інформацію про смерть народної артистки СРСР Людмили Гурченко. Як заявили Ленті.ру в редакції Life News, це повідомлення було опубліковане зломником мвкроблогу, і воно не відповідає дійсності.
"Сторінка Life News в Твіттері була зламана, і в новинній стрічці була розміщена інформація, яка не має нічого спільного з дійсністю. Хто і з якою метою це зробив - з`ясуємо найближчим часом", - повідомили в редакції.
Раніше інформацію про смерть Гурченко радіостанції "Эхо Москвы" спростував її чоловік Сергій Сенін.
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