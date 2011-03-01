У Тернополі на два місяці відклали підвищення ціни в маршрутках

У Тернополі мінімум на два місяці відтермінували підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

За його словами, за результатами громадських слухань було прийнято рішення не проводити конкурс серед перевізників на обслуговування маршрутної мережі міста, що мав відбутися сьогодні.

«Натомість ми укладемо додаткові угоди з перевізниками до 31 травня на здіснення перевезень на тих же умовах, що діяли, і за тими ж маршрутами. У травні ми ж проведемо конкурс на нову транспортну мережу», – сказав С.НАДАЛ.

До проведення конкурсу, за його словами, вартість проїзду в маршрутних автобусах залишиться на рівні 1,5 грн., а у тролейбусах – 1 грн.

«Згідно з умовами нового конкурсу, в Тернополі курсуватимуть соціальні маршрутки, тариф у яких складатиме 1,5 грн. і які перевозитимуть пільговиків без обмежень, а також маршрутні таксі, проїзд у яких вартуватиме 2 грн. Проїзд пільговиків буде компенсуватися із державного бюджету, окрім цього, на ці цілі при перегляді бюджету ми закладемо кошти і в міському бюджеті», – сказав С.НАДАЛ.

Він додав, що протести прокуратури щодо проведення конкурсу, який мав відбутися 28 лютого, сьогодні на засіданні міськвиконкому відхилені як такі, що не містять достатніх юридичних обгрунтувань.

Як повідомляв УНІАН, 8-11 лютого приватні перевізники не вивели на маршрути третину автобусів на знак протесту проти нерівних умов конкурсу на обслуговування маршрутів міста, запланованого на 28 лютого. В одному з об’єктів конкурсу зібрано найрентабельніші маршрути. При цьому, претендент на цей об’єкт повинен мати 96 автобусів, тоді як в автопарках місцевих перевізників не більш як 15-20 автобусів.

Після того як прокуратура опротестувала рішення виконкому про організацію конкурсу, 12 лютого перевізники припинили акцію протесту.

Передбачалося, що після проведення конкурсу орієнтовно з 1 березня тарифи на проїзд у маршрутному транспорті зростуть з 1,5 до 2 грн., у тролейбусах – з 1 до 1,5 грн. Нові тарифи уже схвалили на громадських слуханнях.

Довідка УНІАН. Загалом щодня на рейси у Тернополі виходить 203 автобуси, з яких 50 автобусів комунального підприємства «Міськавтотранс», та 47 тролейбусів.