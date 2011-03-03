Рибінспектори рятують рибу від задухи
21:05, 03 березня 2011Разное
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У заплаві Дніпра роблять лунки
На Херсонщині в льодові заплавних водойм Дніпра і Каховського водосховища проводиться активна рубка ополонок з метою запобігання масовому мору водних живих ресурсів і для підтримки оптимального гідрохімічного режиму.
Ці заходи проходять з ініціативи "Херсондержрибоохорони", повідомили УНІАН у цьому відомстві.
Згідно з повідомленням, уже прорубано понад 1 тис. лунок.
Лунки рубають рибальські організації, а також добровольці Херсонщини, але під контролем фахівців «Херсондержрибоохорони».
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