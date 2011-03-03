Рибінспектори рятують рибу від задухи

На Херсонщині в льодові заплавних водойм Дніпра і Каховського водосховища проводиться активна рубка ополонок з метою запобігання масовому мору водних живих ресурсів і для підтримки оптимального гідрохімічного режиму.

Ці заходи проходять з ініціативи "Херсондержрибоохорони", повідомили УНІАН у цьому відомстві.

Згідно з повідомленням, уже прорубано понад 1 тис. лунок.

Лунки рубають рибальські організації, а також добровольці Херсонщини, але під контролем фахівців «Херсондержрибоохорони».