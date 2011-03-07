В Ізраїлі будують меморіал Червоній Армії

Монумент на честь перемоги Червоної Армії над нацистською Німеччиною, який планується побудувати в Ізраїлі, коштуватиме 1 мільйон доларів і фінансуватиметься пожертвами єврейських громад всього світу, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на канцелярію голови ізраїльського уряду.

Цього тижня російсько-ізраїльське журі вибрало проект меморіалу, який буде споруджений на березі Середземного моря в місті Нетанії. З 75 робіт, надісланих на конкурс, судді віддали перевагу твору колективу російських скульпторів Салавата Щербакова, Василя Перфільєва і Михайла Народицького. Пам`ятник спроектований у вигляді темного лабіринту, закутки якого позначають трагічні моменти в історії єврейського народу: від єгипетського рабства і руйнування Єрусалимського храму до Голокосту.

Прем`єр-міністр Нетаньягу почав недільне засідання кабінету з оголошення про завершення конкурсу: "Проект був вибраний з безлічі гідних пропозицій. Думаю, він зможе передати глибоку подяку, яку ми маємо до всіх, хто бився в тій жахливій війні за порятунок людства... - наводить його слова РІА "Новости". - Близько півмільйона євреїв воювали у лавах Червоної армії, і багато з них живуть сьогодні серед нас в Ізраїлі. Цей меморіал також символізує їх героїзм і внесок у перемогу".

Збір коштів і реалізація проекту в цілому доручені ізраїльському фондові "Керен ха-Єсод", який з 1920 року забезпечує мобілізацію фінансових ресурсів єврейської діаспори на потреби національного будівництва.