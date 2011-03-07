Пікап упав в ущелину в Гондурасі

Пікап зірвався в ущелину в департаменті Ель-Параїсо на сході Гондурасу, не менше 7 людей загинули, і шестеро дістали поранення, переважно це діти, повідомив начальник Корпусу рятувальників країни.

За його словами, трагедія сталася, коли група дітей місцевого церковного приходу та їх батьки прямували на один з місцевих пляжів. За попередніми даними, водій через перевантаження автівки не впорався з управлінням на гірській дорозі, і пікап упав з десятиметрової висоти в ущелину. Обставини аварії з`ясовуються.