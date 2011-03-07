Мощі Миколи Чудотворця виявилися несправжніми

Адміністрація музею турецької Анталії, де майже століття зберігалися частки мощів нібито Миколи Чудотворця, заборонила їх демонстрацію після того, як було встановлено, що вони не справжні.

Як передає РІА Новости, про це повідомив у понеділок глава Міжнародної Ради миру імені Святого Миколи Муаммер КАРАБУЛУТ.

Було доведено, що мощі, які були експонатом музею упродовж 86 років, насправді не належать цьому християнському святому. Частинки мощів було подаровано музею якоюсь італійкою.

За словами М.КАРАБУЛУТА, Рада миру неодноразово зверталася з проханням про виключення мощів з числа експонатів музею до міністерства туризму. Останній такий запит було надіслано 20 грудня 2010 року. "Наші багаторічні зусилля у боротьбі за торжество істини принесли свої плоди", - заявив керівник Ради миру.

Святий Миколай жив на рубежі III - IV століть. Його останки були поховані в побудованій після його смерті церкві у Мирах в Малій Азії (зараз частина турецького міста Демре). В XI столітті мощі святого вивезли італійські купці в Барі, де вони зберігаються й досі.

Святий Миколай - один із найшанованіших святих у християнстві (як серед православних, так і серед католиків). Він вважається покровителем моряків, торговців і дітей. Крім того, він став прообразом голландського персонажа Синтаклааса, який, у свою чергу, став прототипом Санта-Клауса.