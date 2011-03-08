П’яний водій легковика врізався в будівлю Верховної Ради

Сьогодні вночі п’яний водій легковика Фольксваген-Пассат, не впоравшись з управлінням, зніс частину огорожі навколо Верховної Ради України та врізався в її будівлю.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, інцидент стався 8 березня близько 3-ї години ночі.

Попередньо встановлено, що водій 1989-го року народження, який працює менеджером в одній із столичних фірм, перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись вулицею Шовковичною в напрямку вул. Грушевського, він не впорався з керуванням, в результаті чого в’їхав у металеву огорожу навколо будинку ВР, а потім у її стіну.

Унаслідок ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, травми грудної клітини та черевної порожнини і був госпіталізований до однієї з київських клінік. Наразі стан його здоров’я задовільний.

Остаточні обставини ДТП з’яcовуються.