У Вінниці з'явився церковний суд

У Вінницькій єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату створено церковний суд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату, архієпископ СІМЕОН заявив, що церковний суд Вінницької єпархії складатиметься з дев’яти священнослужителів. Владика призначив на посаду голови єпархіального церковного суду настоятеля Свято-Миколаївського Шаргородського чоловічого монастиря архімандрита Кіпріана (КОРПАНЮКА). Заступником був призначений настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Вінниці протоієрей Антоній (КОВТОНЮК), секретарем – клірик Спасо-Преображенського кафедрального собору протоієрей Віталій (ГОЛОСКЕВИЧ).

Ще шість кандидатур були подані архієреєм та затверджені єпархіальним зібранням.

Незабаром новообрані судді приймуть присягу.