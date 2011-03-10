Human Rights Watch критикує Чечню за ісламський дрес-код
20:59, 10 березня 2011Разное
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Жінки повідомляють про образи і загрози
Правозахисна організація Human Rights Watch висловила критику на адресу влади Чечні у зв`язку з примусовим введенням ісламських норм носіння одягу для жінок, повідомляє Бі-бі-сі.
У доповіді організації наводяться свідчення жінок, які повідомляють про образи і погрози на їх адресу, якщо вони відмовлялися носити головні хустки і довгі спідниці.
У ряді випадків, наголошує Human Rights Watch, погрози звучали від представників місцевих органів правопорядку.
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