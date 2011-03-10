Human Rights Watch критикує Чечню за ісламський дрес-код

Правозахисна організація Human Rights Watch висловила критику на адресу влади Чечні у зв`язку з примусовим введенням ісламських норм носіння одягу для жінок, повідомляє Бі-бі-сі.

У доповіді організації наводяться свідчення жінок, які повідомляють про образи і погрози на їх адресу, якщо вони відмовлялися носити головні хустки і довгі спідниці.

У ряді випадків, наголошує Human Rights Watch, погрози звучали від представників місцевих органів правопорядку.