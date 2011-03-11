З парку вкрали бюст Шевченка

У Городоцькому районі Львівської області 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, було викрадено встановлений у парку Суховільської школи бюст Кобзаря. Про це повідомило УНІАН джерело у Городоцькому райвідділі міліції.

Як повідомив правоохоронцям директор школи у с. Суховоля, бюст з території парку Суховільської школи було викрадено вночі 9 березня.

Сума завданих збитків і особи зловмисників встановлюються.