З парку вкрали бюст Шевченка
20:24, 11 березня 2011Разное
2605 0
Інцидент на Львівщині
У Городоцькому районі Львівської області 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, було викрадено встановлений у парку Суховільської школи бюст Кобзаря. Про це повідомило УНІАН джерело у Городоцькому райвідділі міліції.
Як повідомив правоохоронцям директор школи у с. Суховоля, бюст з території парку Суховільської школи було викрадено вночі 9 березня.
Сума завданих збитків і особи зловмисників встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter