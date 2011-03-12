У прямому ефірі побилися Бузина з Поярковим (додане відео)

У прямому телеефірі каналу “Інтер” в передачі “Велика політика з Євгеном Кисельовим” побилися її учасники: художник Сергій Поярков та журналіст Олесь Бузина. Під час суперечки на теми літератури, зокрема, про творчість Шевченка О.Бузина напав на С.Пояркова, обоє зчепилися в бійці. Ведучий Є.Кисельов у категоричній формі попросив О.Бузину залишити студію. Учасники продовжили суперечку та за хвилину знову зчепилися в бійці: Бузина, виходячи із студії на вимогу Кисельова, вдарив Пояркова по голові. Їх кинулася розбороняти охорона.