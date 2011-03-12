Джип збив жінку з двома дітьми

У Сумах сьогодні ввечері в дорожньо-транспортній пригоді постраждала жінка і двоє малолітніх дітей.

Як повідомляє сайт сумського тижневика «Панорама», ДТП за участю «джипа» сталося близько 18.00 на вул. Прокоф`єва.

За інформацією заступника головного лікаря комунальної установи «Сумська міська станція швидкої медичної допомоги» Ольги КАЛІНІЧЕНКО, автомобіль був залишений на тротуарі, однак поки не встановлено, хто став винуватцем ДТП.

Лікар також повідомила, що до приїзду «швидкої допомоги» на дорозі лежали дві людини - жінка і хлопчик приблизно шести років. Перелякану чотирирічну дівчинку перехожі тримали на руках.

«Наша «швидка» перебувала в цьому районі. Почувши по рації про виклик, лікарі протягом декількох хвилин прибули на місце події. Хлопчик був без свідомості. Жінка постійно запитувала, чи є у неї плече чи ні», - сказала О.КАЛІНІЧЕНКО.

Вона уточнила, що, за попередніми даними, хлопчик отримав черепно-мозкову травму, у дівчинки - перелом стегна, а у їхньої мами – шок, перелом ноги і плеча. Постраждалих доставили у три різні міські лікарні: хлопчика - у нейрохірургічне відділення обласної клінічної лікарні, дівчинку - у травматологічне відділення обласної дитячої лікарні, а жінку - до травматологічного відділення міської лікарні № 1.

Водночас, в обласному управлінні ДАІ кореспондентові УНІАН повідомили, що міліція затримала трьох осіб, які в нетверезому стані перебували в «джипі», що скоїв ДТП. Слідчі дії з ними почнуть проводити, коли затримані протверезіють, зазначили в ДАІ.