На набережній Ялти буде пам'ятник Юліану Семенову

Пам`ятник російському письменникові Юліану Семенову, якому в жовтні 2011 року виповнилося б 80 років, планується встановити до його ювілею на набережній Ялти.

Як повідомляє офіційний сайт Культурного фонду Юліана Семенова (Москва), фонд підбив підсумки відкритого конкурсу проектів на кращий пам`ятник письменнику в Ялті. Переможцем став московський скульптор, член президії Російської Академії мистецтв, народний художник Росії Олександр РУКАВИШНИКОВ.

«З 1983 року і до кінця свого життя Ю.Семенов подовгу жив у кримському селищі Олива. У Ялті ним були написані "Сімнадцять миттєвостей весни", "Пароль непотрібен", "ТАРС уповноважений заявити", "Аукціон", "Експансія", "Горіння", "Ненаписані романи", "Таємниця Кутузівського проспекту", "Версії", "Обличчям до обличчя" та інші популярні твори», - йдеться у прес-релізі фонду.

Ю.Семенов помер у 1993 році в Криму, похований на Новодівичому кладовищі у Москві.

80-річчя від дня народження письменника буде відзначатися 8 жовтня. Напередодні ювілею Культурний фонд Юліана Семенова планує провести меморіальні заходи в Росії, України та інших країнах.

Виконком Ялтинської міськради у жовтні 2010 року дозволив встановлення пам`ятника Ю.Семенову, а містобудівна рада міськради у січні 2011 року визначила його місце на набережній, повідомляє фонд письменника.