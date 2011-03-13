У Львові інспектори затримали первоцвіти з Закарпаття

На залізничному вокзалі Львова інспектори Державної екологічної інспекції спільно з міліціонерами затримали мешканців Закарпатської області, які прибули до Львова з метою збуту ранніх первоцвітів – квітів шафрану Гейфеля.

У них вилучили 550 букетів квітів, вирваних разом з цибулинами, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Шафран Гейфеля належить до видів, які занесені до Червоної Книги України. Збитки, завдані державі, становлять 84 тис. грн., зазначили в Мінприроди.

Зараз матеріали щодо цього факту готуються для передачі в суд.