Парламент Афганістану засудив талібів, які відрізали вуха робітникам

Депутати нижньої палати афганського парламенту (Уолесі джирга) у суботу засудили відрізання вух талібами у афганських робітників, зайнятих на відбудовних проектах в іноземних недержавних організаціях, повідомляє РІА "Новости".

Два дні тому в повіті Жирай таліби зупинили моторікшу з робітниками, зайнятими на будівництві нового ринку в Жираї, і вирішили зрубати їм голови. Проте бранці почали благати відпустити їх, і таліби їх помилували, але повідрізали вуха за "роботу на іноземців".

Парламент зажадав від влади знайти злочинців і віддати під суд. Спікер нижньої палати Абдул Рауф Ібрагімі, назвавши цю акцію антиісламською і антигуманною, викликав на засідання парламенту представників сил безпеки поліції південної провінції Кандагар, де стався інцидент, для надання пояснень.