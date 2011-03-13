У Криму впав у море й загинув парапланерист із Запоріжжя
14:53, 13 березня 2011Разное
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Трагедія сталася неподалік від Судака
Житель Запоріжжя, який приїхав на відпочинок до Криму, не справився з управлінням параплану, впав у Чорне море на південному сході півострова й розбився на смерть.
Нещасний випадок стався в другій половині дня 12 березня у районі мису Меганом недалеко від Судака, куди турист прибув із друзями для польотів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Чоловік впав у воду за 10-15 метрів від берега у важкодоступному місці. Друзі витягли його на берег без ознак життя», - йдеться в повідомленні.
Причина загибелі встановлюється.
37-річний житель Запоріжжя відпочивав у Криму в селищі Коктебель.
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