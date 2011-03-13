У Криму впав у море й загинув парапланерист із Запоріжжя

Житель Запоріжжя, який приїхав на відпочинок до Криму, не справився з управлінням параплану, впав у Чорне море на південному сході півострова й розбився на смерть.

Нещасний випадок стався в другій половині дня 12 березня у районі мису Меганом недалеко від Судака, куди турист прибув із друзями для польотів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Чоловік впав у воду за 10-15 метрів від берега у важкодоступному місці. Друзі витягли його на берег без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

Причина загибелі встановлюється.

37-річний житель Запоріжжя відпочивав у Криму в селищі Коктебель.