Помер Віталій Вульф
22:20, 13 березня 2011Разное
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На 81-му році життя
У Москві помер знаменитий телеведучий, головний редактор російського радіо "Культура" Віталій Вульф.
Про це в неділю, 13 березня, повідомляється на сайті "Вести".
Ведучий програми "Мой серебряный шар" помер у Боткинській лікарні, куди його було госпіталізовано в середині лютого.
11 березня РІА Новости повідомило, що В.Вульф перебуває в реанімаційному відділенні.
Віталію Вульфу було 80 років.
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