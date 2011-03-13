Помер Віталій Вульф

У Москві помер знаменитий телеведучий, головний редактор російського радіо "Культура" Віталій Вульф.

Про це в неділю, 13 березня, повідомляється на сайті "Вести".

Ведучий програми "Мой серебряный шар" помер у Боткинській лікарні, куди його було госпіталізовано в середині лютого.

11 березня РІА Новости повідомило, що В.Вульф перебуває в реанімаційному відділенні.

Віталію Вульфу було 80 років.