Водій іномарки збив на смерть двох дітей на скутері
13:32, 14 березня 2011Разное
3995 0
Трагедія на Волині
На Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.
Трагедія сталася на автодорозі поблизу села Ставки Турійського району. 32-річний житель міста Нововолинськ на кермом автомобіля "Фольксваген" скоїв наїзд на скутер, яким керував 11-річний хлопчик, житель Турійського району.
В результаті ДТП водій скутера та його пасажир, 15-річний хлопець, житель Турійського району, отримали смертельні травми.
Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter