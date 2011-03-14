Водій іномарки збив на смерть двох дітей на скутері

На Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Трагедія сталася на автодорозі поблизу села Ставки Турійського району. 32-річний житель міста Нововолинськ на кермом автомобіля "Фольксваген" скоїв наїзд на скутер, яким керував 11-річний хлопчик, житель Турійського району.

В результаті ДТП водій скутера та його пасажир, 15-річний хлопець, житель Турійського району, отримали смертельні травми.

Триває слідство.