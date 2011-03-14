У конкурсі на відновлення Десятинної церкви 10 учасників

До участі у конкурсі на визначення кращої концепції відновлення Десятинної церкви долучились 10 професійних творчих колективів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління містобудування та архітектури.

Як зазначає прес-служба, “фахівці, які взялися за це досить складне завдання, мають досвід роботи з реставрації та реабілітації пам’яток архітектури, історії та археології, тісно співпрацюють з зарубіжними колегами і знайомі з кращими зразками реалізації проектів із збереження архітектурних пам’яток світового значення”.

Наразі всі колективи отримали вихідні дані та умови конкурсу. Роботи мають бути представлені на розгляд журі до 25 квітня, а результати конкурсу будуть оголошені та презентовані громадськості 30 квітня 2011 року.

Прес-служба нагадує, що в лютому цього року оголошено бліц-конкурс на визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції консервації та сучасної музеєфікації автентичних залишків церкви Богородиці (Десятинної), пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та проведення протокольних заходів.