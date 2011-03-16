Чи платитимуть одесити 3 гривні за маршрутку

В Одесі створена мерією група фахівців-транспортників вивчає обґрунтованість вимог підприємств-перевізників про підвищення на одну гривню ціни проїзду в міських маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник міського голови Одеси Микола ІЛЬЧЕНКО.

Водночас М.ІЛЬЧЕНКО вважає вимоги перевізників завищеними. «Вимоги перевізників, якщо судити за представленими в мерію матеріалами, - завищені. Крім того, доходи населення, у зв`язку з інфляцією, невисокі: навряд чи матеріальне становище більшості одеситів дозволить їм платити по 3 грн за одну поїздку на міському маршруті», - зазначив чиновник.

Тому, пояснив він, «якщо ми і піднімемо тарифи, то не більше ніж на 50 копійок» - до 2 грн 50 коп.

Крім того, чиновник повідомив, що робоча комісія також має встановити, чи мають підприємці-перевізники, які загрожують страйками, «реальну кількість машин для забезпечення графіка пасажирських перевезень на маршрутах». «Адже не є таємницею, що на деяких із них не вистачає до 50% заявленого рухомого складу», - сказав М.ІЛЬЧЕНКО.