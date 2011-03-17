Автовиробники в Японії оголосили про відновлення роботи

Найбільша автомобільна компанія світу – японська Toyota – оголосила, що з 17 березня відновлює виробництво компектувальних на 7 своїх місцевих заводах, повідомляє Радіо Свобода. Їх продукція піде до сервісних центрів. Крім того, 21 березня планується запустити заводи, що постачають комплектацію для зарубіжних складальних виробництв.

Водночас всі 12 її складальних заводів у Японії залишаться закритими до 22 березня.

Nissan має намір 17 і 18 березня відновити виробництво на двох своїх складальних заводах в Японії в обсягах, відповідних до наявних запасів комплектувальних. Три інших складальні заводи компанії залишаться закриті до 20 березня.

Компанії Honda, Mazda і Subaru також мають намір частково відновити виробництво на своїх заводах в Японії не раніше неділі.