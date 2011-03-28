Міліціонер збив на смерть жінку і втік з місця ДТП

У Донецькій області водій автомобіля на смерть збив пішохода і зник з місця події, у даному злочині підозрюють працівника міліції.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Зокрема, згідно з повідомленням, близько 20.00 26 березня на автотрасі між містами Добропілля і Беліцьке Добропільського району сталася ДТП, під час якого загинула 39-річна жінка-пішохід. Водій з місця події зник.

Правоохоронці відзначили, що проведені оперативно-розшукові заходи дають підстави обґрунтовано підозрювати у скоєнні ДТП співробітника Добропільського міськвідділу міліції.

На даний час проводиться службове розслідування, після закінчення якого матеріали буде передано до прокуратури, зазначається у повідомленні.