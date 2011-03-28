У Києві на Володимирському узвозі зіткнулися відразу 9 автомобілів

Сьогодні вранці у Києві на Володимирському узвозі зіткнулися мікроавтобус і ще 8 легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10.00.

За попередніми даними, водій мікроавтобусу, рухаючись від Європейської площі Володимирським узвозом у напрямок Поштової площі, з невідомих причин зіткнувся з автомобілем, що рухався попереду, який, в свою чергу, вдарив ще один попереду і так далі.

Як зазначили в ДАІ, внаслідок ДТП, за попередніми даними, ніхто не постраждав.